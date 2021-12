Freeform's 25 Days of Christmas: Frosty, Rudolph, Santa Clause Trilogy, Home Alone and More — View Schedule

Freeform is set to deck the halls with its annual 25 Days of Christmas programming extravaganza. Christmas Movie Guide

The festive schedule includes multiple showings of Home Alone (and its various sequels), Jingle All the Way, Love Actually, The Preacher’s Wife and the Santa Clause trilogy. You’ll also find beloved Rankin/Bass classics — including Frosty the Snowman, Rudolph the Red-Nosed Reindeer and Santa Claus Is Comin’ to Town — and marathons of The Simpsons and Family Guy.

New to the lineup is 2016’s Office Christmas Party, starring Jennifer Aniston and Jason Bateman. (For a complete guide to Christmas classics, click here.)

Keep scrolling to see the complete schedule, then hit the comments and share your annual Christmas must-sees.

WEDNESDAY, DEC. 1

7 am Holiday in Handcuffs

10:30 am The Simpsons

11:05 am The Santa Clause

1:15 pm The Santa Clause 2

3:45 pm The Santa Clause 3: The Escape Clause

5:50 pm Home Alone

8:20 pm Home Alone 2: Lost in New York

12 am The Simpsons marathon

THURSDAY, DEC. 2

7 am The Mistle-tones

10:30 am The Little Drummer Boy (1968)

11 am Home Alone 4: Taking Back the House

1:05 pm Arthur Christmas

3:10 pm Home Alone

5:40 pm Home Alone 2: Lost in New York

8:20 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

12 am The Simpsons marathon

FRIDAY, DEC. 3

7 am The Little Drummer Boy (1968)

7:30 am Jingle All the Way 2

9:30 am Jingle All the Way

11:35 am Family Guy marathon

4:35 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

7:15 pm The Santa Clause

9:25 pm The Santa Clause 2

11:55 pm The Santa Clause 3: The Escape Clause

SATURDAY, DEC. 4

7 am The Simpsons

7:30 am Jingle All the Way

9:35 am Prancer Returns

11:40 am Home Alone 3

1:50 pm Arthur Christmas

3:55 pm Disney’s A Christmas Carol

6:05 pm Santa Claus Is Comin’ to Town

7:10 pm Frosty the Snowman

7:45 pm Rudolph the Red-Nosed Reindeer

8:50 pm Home Alone

11:20 pm Home Alone 2: Lost in New York

SUNDAY, DEC. 5

7 am Prancer Returns

9:05 am Decorating Disney: Holiday Magic

10:05 am Unaccompanied Minors

12:10 pm Arthur Christmas

2:15 pm Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

3:55 pm Santa Claus Is Comin’ to Town

5:00 pm Frosty the Snowman

5:35 pm Rudolph the Red-Nosed Reindeer

6:40 pm Home Alone

9:10 pm Home Alone 2: Lost in New York

11:50 pm Daddy’s Home 2

MONDAY, DEC. 6

7 am It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie

10:30 am The Simpsons

11 am Daddy’s Home 2

1:10 pm Home Alone

3:40 pm Home Alone 2: Lost in New York

6:20 pm The Santa Clause

8:30 pm The Santa Clause 2

12 am The Santa Clause 3: The Escape Clause

TUESDAY, DEC. 7

7 am Stealing Christmas

11 am Home Alone

1:30 pm Home Alone 2: Lost in New York

4:10 pm Jingle All the Way

6:15 pm Disney’s A Christmas Carol

8:20 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

12 am Arthur Christmas

WEDNESDAY, DEC. 8

7 am Snow

11 am Jingle All the Way

1:00 pm Jingle All the Way 2

3:00 pm Arthur Christmas

5:00 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

7:30 pm Dr. Seuss’ The Grinch (2018)

9:30 pm Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

12 am The Simpsons marathon

THURSDAY, DEC. 9

7 am Snow 2: Brain Freeze

10:30 am Decorating Disney: Holiday Magic

11:30 am The Santa Clause

1:40 pm The Santa Clause 2

3:50 pm Dr. Seuss’ The Grinch (2018)

5:50 pm Home Alone

8:20 pm Home Alone 2: Lost in New York

12 am Snowglobe

FRIDAY, DEC. 10

7 am Call Me Claus

9 am 12:00 pm Family Guy

12:00 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

2:35 pm Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

4:10 pm Home Alone

6:40 pm Home Alone 2: Lost in New York

9:20 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

12 am Family Guy marathon

SATURDAY, DEC. 11

7 am Unaccompanied Minors

9:05 am The Little Drummer Boy (1968)

9:35 am The Star (2017)

11:40 am Mickey’s Once Upon a Christmas

1:10 pm Mickey’s Twice Upon a Christmas

2:40 pm Toy Story That Time Forgot

3:10 pm Toy Story

5:10 pm Toy Story 2

7:15 pm Toy Story 3

9:45 pm Toy Story 4

11:55 pm Arthur Christmas

SUNDAY, DEC. 12

7 am The Star (2017)

9 am Jingle All the Way

11 am Jingle All the Way 2

1:05 pm Arthur Christmas

3:10 pm Disney’s A Christmas Carol

5:15 pm The Santa Clause

7:25 pm The Santa Clause 2

9:55 pm The Santa Clause 3: The Escape Clause

12 am Home Alone 5: The Holiday Heist

MONDAY, DEC. 13

7 am Holiday in Handcuffs

10:30 am Decorating Disney: Holiday Magic

11:30 am The Santa Clause

1:30 pm The Santa Clause 2

4:00 pm The Santa Clause 3: The Escape Clause

6:00 pm Home Alone

8:30 pm Home Alone 2: Lost in New York

12 am Family Guy marathon

TUESDAY, DEC. 14

7 am 12 Dates of Christmas

10:30 am Jingle All the Way

12:30 pm Love Actually

3:30 pm Home Alone

6:00 pm Home Alone 2: Lost in New York

8:30 pm Office Christmas Party – Freeform Premiere

12 am The Night Before

WEDNESDAY, DEC. 15

7 am Life-Size 2: A Christmas Eve

10:30 am Family Guy

11 am Office Christmas Party

1:35 pm The Santa Clause

3:45 pm The Santa Clause 2

6:15 pm The Santa Clause 3: The Escape Clause

8:20 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

12 am Family Guy marathon

THURSDAY, DEC. 16

7 am Black Nativity

10:30 am The Preacher’s Wife

1:00 pm Almost Christmas

3:30 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

6:00 pm Home Alone

8:30 pm Home Alone 2: Lost in New York

1 12 am The Simpsons marathon

FRIDAY, DEC. 17

7 am Family Guy marathon

9 am Love Actually

12:00 pm Home Alone

2:30 pm Home Alone 2: Lost in New York

5:10 pm The Santa Clause

7:20 pm The Santa Clause 2

9:50 pm The Santa Clause 3: The Escape Clause

11:55 pm Disney’s A Christmas Carol

SATURDAY, DEC. 18

7:35 am Love Actually

10:45 am Unaccompanied Minors

12:55 pm The Santa Clause

3:05 pm The Santa Clause 2

5:35 pm The Santa Clause 3: The Escape Clause

7:40 pm Dr. Seuss’ The Grinch (2018)

9:40 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

12:20 am Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas

SUNDAY, DEC. 19

7 am The Middle

7:30 am Unaccompanied Minors

9:30 am Home Alone 3

11:30 am The Santa Clause 3: The Escape Clause

1:30 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

4:10 pm Dr. Seuss’ The Grinch (2018)

6:10 pm Frosty the Snowman

6:45 pm Rudolph the Red-Nosed Reindeer

7:50 pm Home Alone

10:20 pm Home Alone 2: Lost in New York

1 am Decorating Disney: Holiday Magic

MONDAY, DEC. 20

7 am Prancer Returns

10:30 am Home Alone

1:00 pm Home Alone 2: Lost in New York

3:35 pm Santa Claus Is Comin’ to Town

4:40 pm Frosty the Snowman

5:15 pm Rudolph the Red-Nosed Reindeer

6:20 pm The Santa Clause

8:30 pm The Santa Clause 2

12 am The Santa Clause 3: The Escape Clause

TUESDAY, DEC. 21

7 am Family Guy marathon

10:30 am Jingle All the Way

12:30 pm The Little Drummer Boy (1968)

1:00 pm Santa Claus Is Comin’ to Town

2:00 pm Daddy’s Home 2

4:00 pm Disney’s A Christmas Carol

6:00 pm Home Alone

8:30 pm Home Alone 2: Lost in New York

12 am Family Guy marathon

WEDNESDAY, DEC. 22

7 am The Little Drummer Boy (1968)

7:30 am Jingle All the Way

9:30 am Love the Coopers

12:00 pm Daddy’s Home 2

2:05 pm Home Alone

4:35 pm Home Alone 2: Lost in New York

7:15 pm The Santa Clause

9:25 pm The Santa Clause 2

11:55 pm The Santa Clause 3: The Escape Clause

THURSDAY, DEC. 23

7 am It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie

9 am Mickey’s Once Upon a Christmas

10:30 am Mickey’s Twice Upon a Christmas

12:00 pm Arthur Christmas

2:05 pm The Star (2017)

4:05 pm Home Alone

6:35 pm Home Alone 2: Lost in New York

9:15 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

11:55 pm Arthur Christmas

FRIDAY, DEC. 24

7 am Prancer Returns

10:30 am The Little Drummer Boy (1968)

11 am The Star (2017)

1:00 pm Home Alone

3:30 pm Home Alone 2: Lost in New York

6:00 pm Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas (2000)

8:30 pm Frosty the Snowman

9:00 pm Rudolph the Red-Nosed Reindeer

10:00 pm Santa Claus Is Comin’ to Town

12 am Family Guy marathon

SATURDAY, DEC. 25

7 am Arthur Christmas

9:10 am The Santa Clause

11:20 am The Santa Clause 2

1:50 pm The Santa Clause 3: The Escape Clause

4:00 pm Santa Claus Is Comin’ to Town

5:05 pm Frosty the Snowman

5:40 pm Rudolph the Red-Nosed Reindeer

6:45 pm Home Alone

9:15 pm Home Alone 2: Lost in New York

11:55 pm Arthur Christmas